Lichaam gewonden in Waal bij Ophemert

Op vakantie in Heesselt

25 mei Arja Snoek (53) en Diana Coomijs (51) uit Scheveningen zijn op vakantie in Heesselt. ,,We zagen de advertentie in Trouw: WaalaanHuis", zegt Arja. ,,Gisteren hebben we van 11.30 uur tot 15.00 uur een wandeling langs de rivier gemaakt. Ik kwam strompelend terug. Last van mijn knieën. Vroeger veel gebasketbald. Dan krijg je dat."