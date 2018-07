Slachtoffer ernstig ongeluk A2 bij Zaltbommel is 66-jarige man uit Haaften

Motorrij­der ernstig gewond na ongeluk op A2 bij Zaltbommel

10 juli DEN BOSCH/ ZALTBOMMEL - Een motorrijder is dinsdagmiddag bij de afrit van de A2 ter hoogte van Zaltbommel achterop een vrachtwagen geklapt. Hij is daarbij zeer ernstig gewond geraakt en in zorgelijke toestand onder politiebegeleiding naar het UMC in Utrecht gebracht.