Twee personen gewond door ongeluk in Waardenburg; sloot, tuin en weg liggen bezaaid met brokstukken

Café

De weg was na het ongeluk enige tijd afgesloten voor onderzoek. Specialisten van de Verkeersongevallen Analyse hebben sporenonderzoek gedaan. Of er alcohol in het spel is geweest, is onbekend. Dat moet later uit onderzoek nog blijken. Volgens een getuige was het duo korte tijd voor het ongeluk vertrokken uit een café verderop de Steenweg. De politie neemt dat mee in het onderzoek.