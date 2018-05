Verwaarloosde kat vol klitten 'Nog nooit eerder gezien'

De klitten waren zo groot geworden dat ze verworden waren tot zogenaamde vilten. ,,Haar benen waren nog net niet aan elkaar gegroeid. Bij kortharige katten heb ik dit nog niet eerder gezien'', zegt Marja van Gessel van de dierenambulance. Van achteren was bijna niet te zien dat het dier een kat was. Overal zaten grote lappen klitten die het dier met zich mee moest tillen.



Getuigen

Op Facebook vraagt de organisatie om getuigen. Van Gessel wil graag weten of er iemand zijn dier mist. ,,Als dit echt een dier van iemand is, dan is dit gewoon mishandeling. Dit werkt op de huid en dat is voor het dier heel pijnlijk. De huid gaat verstikken.'' Als blijkt dat er sprake was van mishandeling, schakelt de dierenambulance de politie in.