Warm afscheid van kasteel, Neerijnen en...Harry

Maar omgekeerd is Neerijnen ook gaan houden van ‘waarnemend burgemeester Harry‘: ,,Ik gun iedere gemeente zo'n waarnemer‘’, concludeerde Jos van Maanen (SGP). Nadat eerder al Petra van Kuilenburg (Gemeentebelangen Neerijnen) de loftrompet had gestoken over De Vries.

Ze gaan er qua vergaderlocatie bepaald niet op vooruit, de zes Neerijnense gemeenteraadsleden die in januari hun opwachting maken in de gemeenteraad van West Betuwe. Ze ruilen het Neerijnense kasteel in voor het bepaald minder aansprekende gemeentehuis van Geldermalsen.