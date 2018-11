Washington Post schrijft breeduit over... Opijnen

Onthulling

De krant beschrijft hoe het dorp al 75 jaar lang de graven en de vliegers zelf eert. De begraafplaats in Opijnen is de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland buiten de grote Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Dat het dorp zo begaan is met het lot van de acht vliegers, bleek in 2006, toen een monument werd onthuld voor de tien Amerikanen. Honderden inwoners waren bij de onthulling. Michele Bond, Amerikaans consul generaal in Nederland noemde dat toen al ‘hartverwarmend’. Een van de vliegers die de crash meemaakte, John Bruce, was bij die bijeenkomst nog aanwezig.