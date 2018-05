Waterlekkage Waardenburg: leiding afgesloten, herstel duurt tot dinsdagochtend

Taakstraf voor Waardenbur­ger voor in bezit hebben van illegaal vuurwerk

17 mei ZWOLLE – Bij een inval in een huis in Waardenburg in februari vorig jaar heeft de politie 150 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. De 32-jarige eigenaar van het spul hoorde donderdag 9 maanden cel voorwaardelijk en 240 uur werkstraf tegen zich eisen.