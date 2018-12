Weer brand gesticht in Waardenburg in aanloop naar Oud en Nieuw

Warm afscheid van kasteel, Neerijnen en...Harry

7 december NEERIJNEN - ,,Het einde van een tijdperk. De mooie gemeente Neerijnen houdt binnenkort op te bestaan en vanavond is de laatste raadsvergadering in het mooiste gemeentehuis dat ik ken. Ik ben dankbaar dat ik hier de kans kreeg om drie jaar het mooie ambt van burgemeester waar te nemen.’’ Burgemeester Harry de Vries had donderdagavond warme woorden voor zijn gemeente.