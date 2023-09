Asielzoeker (15) verdronken in Elst • Aftrap Appelpop in Tiel

nieuws updateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: De minderjarige asielzoeker die gisteren in Elst is verdronken, kon zwemmen en Appelpop begint vandaag in Tiel.