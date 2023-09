Deel van corsowagen belandt op publiek • Gezoem van warmtepomp leidt tot frustratie

nieuws updateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: bij het bloemencorso in Lichtenvoorde is een stuk van een wagen gevallen en op mensen terechtgekomen. En niet iedereen is blij met nieuwe warmtepompen in Westervoort.