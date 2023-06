Doorwaskervel: een bijzondere schermbloem duikt op in de Vallei

Goudgele schoteltjes

In de Vallei hebben we een opvallende nieuwkomer met gele bloemen en een heel ander uiterlijk dan de meeste schermbloemen; doorwaskervel. De eerste planten vond ik zo’n 5 jaar geleden die dwars door een dicht haagje direct langs de weg groeide. Een prachtige gele bloeiwijze troonde boven het alledaagse haagje uit. Want niet alleen de bloemen zijn geel, het hele bovenste deel van de plant kleurt opvallend voorjaarsgroen tot goudgeel. De bladeren zijn stengelomvattend en niet ingesneden. De bovenste bladen vormen zo goudgele schoteltjes onder de kleine bloemschermen.

Selderij smaak

Doorwaskervel lijkt geen hoge eisen aan zijn standplaats te stellen, hij groeit vooral in bosranden en struwelen op voedselrijke vaak wat verstoorde grond. Volgens de boeken is hij tweejarig tot overblijvend. Maar ik zie hem al meerdere jaren achtereen door een dichte haag heen dringen. Dat lijkt me voor kiemplanten niet te doen, dat moet wel jarenlang dezelfde plant zijn. Goede kans dat het veranderend klimaat deze soort een flinke steun in de rug heeft gegeven. Ik vind het nu wel een aanwinst voor onze flora, hopelijk gaat het geen plaag worden en andere soorten verdringen. Als dat wel gebeurt kunnen we hem verschalken, want hij is eetbaar en smaakt naar selderij. Ik spaar hem nu nog even voor andere natuurliefhebbers.