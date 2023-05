Vioolvirtuoos Niek Baar speelt semi-thuiswedstrijd in Barbarakerk

Al woont de bekende violist Niek Baar in Berlijn, zodra hij in Nederland toeft - ‘en dat is heel vaak’ -, verblijft hij bij zijn ouders in Culemborg. Baar treedt 10 juni ook in zijn ‘semi-woonplaats’ op, samen met het Concertgebouw Kamerorkest in de Grote of Barbarakerk.

Wegen komen af en toe op een bijzondere manier samen. Zo leerde violist Niek Baar (1991) lang geleden fluitiste Nine Sligter kennen via het Nederlands Philhamonisch Orkest. Sligter is inmiddels gepensioneerd en programmeert ‘klassieke concerten van hoog niveau’ in haar eigen Culemborg. Het toeval wil dat Sligter de onderbuurvrouw van de ouders van Niek Baar is. Eén plus één is twee en Baar sluit 10 juni de tweede muziekreeks van Sligter af met niemand minder dan het Concertgebouw Kamerorkest: een unicum.

Liefde ontstaat in Efteling

Niek Baar werd al op zijn zesde gegrepen door het geluid van de viool, in de Efteling: ,,We waren daar voor de verjaardag van één van mijn broers en in het spookslot speelde een skelet het klassieke stuk ‘Danse Macabre’. Toen ik dat hoorde, zei ik tegen mijn moeder: ‘Dat wil ik ook worden’. Ze grapte: ‘een skelet?’ Maar echt, die klank: zo ontzettend mooi.”

,,Mijn ouders wilden wel dat ik het zeker wist en ik moest eerst ook allerlei instrumenten uitproberen”, vervolgt hij. ,,Maar het was de viool: viool is een soort magie. Ik begon op mijn achtste met spelen en heb sindsdien heel veel gestudeerd. Waarschijnlijk wel 5 uur per dag: spelen, spelen, spelen. Ik nam het heel serieus.”

In Culemborg kan ik gewoon naar huis, heerlijk. Normaal zit ik in een raar hotel; hooguit tweemaal per jaar slaap ik in mijn eigen bed nadat ik heb gespeeld Niek Baar, Violist

Serieus nam Baar het zeker. Toen Baar 12 jaar was, werd hij al toegelaten op het conservatorium, waar hij een vooropleiding volgde, in combinatie met de middelbare school. Hij studeerde uiteindelijk cum laude af ,,Daarna deed ik auditie voor de Hochschule für Musik in Berlijn, waar zo’n 250 man moesten strijden om 12 plaatsen.” Baar werd aangenomen, studeerde op de Hogeschool met de hoogst mogelijke cijfers af en woont nog altijd in Berlijn. ,,Maar ik woon ook bij mijn ouders, als ik in Nederland ben en dat is best vaak. Ik speel ook vooral in Nederland, verder in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en ik ben ook al meerdere keren in China geweest. In Culemborg kan ik gewoon naar huis, heerlijk. Normaal zit ik in een raar hotel; hooguit tweemaal per jaar slaap ik in mijn eigen bed nadat ik heb gespeeld.”

Concertgebouw Kamerorkest

Niek Baar (winnaar Nederlands Vioolconcours ‘Oskar Back’ 2018) komt nu dus in Culemborg concerteren, samen met het Concertgebouw Kamerorkest. ,,Het is een heel bijzonder concert, vooral omdat het Concertgebouw Kamerorkest eigenlijk alleen maar in eigen huis speelt. En we spelen ook nog eens in de Grote of Barbarakerk: echt een heel mooie locatie.”

Op het programma dat zaterdag 10 juni vanaf 20.15 uur ten gehore wordt gebracht, staan composities van Mozart, Dvorak, Ravel en Tchaikovsky. Concertkaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater De Fransche School.

Volledig scherm Violist Niek Baar. © Martijn Gijsbertsen