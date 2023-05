Wethouder Wim Wassink in het nauw door Groenloseweg: raad stemt tegen herinrichting

Wethouder Wim Wassink is donderdagavond flink in het nauw gekomen over de versmalling van de Groenloseweg. De meerderheid van de raad in Winterswijk stemde tegen de geplande versmalling naar 5,80 meter.

Voor een belangrijke toegangsweg als de Groenloseweg is minimaal 6,30 meter nodig, vond de fractie Voor Winterswijk. Of zoals WB, VVD en D66 voorstelden: 6,50 meter. Maar Wassink hield vol dat 5,80 de enige mogelijkheid is om de Groenloseweg veilig in te richten als 30 kilometerweg.

De discussie in de raad die tot middernacht duurde eindigde in een impasse. Twee ingediende amendementen haalden geen meerderheid en ook het voorstel van het college werd weggestemd.

Terug bij af

Het plan voor de Groenloseweg is dus terug bij af. Wat dit politiek gaat betekenen is onduidelijk. Tegen de wethouder Wim Wassink werd nog een motie van afkeuring ingediend door Jan Pleiter van WB, gesteund door de VVD, maar die haalde geen meerderheid.

De discussie spitste zich toe op de doorgang van de Groenloseweg. ,,De Groenloseweg is een gebiedsontsluitingsweg waar doorstroming belangrijker is dan verblijf", bracht Casper van Sonderen (VVD) naar voren. ,,Denk aan de ziekenwagen, de brandweer en de gewone weggebruiker die door wil rijden en niet geërgerd stil wil staan. Dan moet een weg minimaal 6,5 meter zijn.”

Raadslid Jan Pleiter (WB) had eerder aangetoond dat vrachtwagens elkaar nauwelijks kunnen passeren op een weg die slechts 5,80 breed is. Daarbij moeten grote voertuigen met de wielen over het trottoir. Hij voorspelt een groot drama als de Groenloseweg niet breder wordt. De angst is groot dat er ongelukken gebeuren als de weg te smal wordt. ,,De weg wordt niet veiliger, maar juist onveiliger", aldus Pleiter.

Verschil van 20 centimeter

Ook coalitiepartij Voor Winterswijk hield vast aan een bredere Groenloseweg. Maar was uiteindelijk niet bereid mee te gaan in het amendement van de oppositie, hoewel dat maar een verschil betekende van 20 centimeter. Voor Winterswijk bleef hangen op 6,30 meter.

Het kennisplatform CROW – een belangrijke adviesorgaan voor de gemeente – adviseert om een toegangsweg waar meer dan 6.000 voertuigen per etmaal overheen gaan op minimaal 6,50 meter te houden. De Groenloseweg heeft 8.000 tot 9.000 voertuigen per etmaal.

Omleiding buslijn 73

Daarbij komt dat vervoersmaatschappij Arriva de buslijn 73 wil omleiden als de lijn te veel vertraging oplevert. Wassink hield echter vol dat Arriva geen formeel bezwaar heeft gemaakt, dus akkoord is. In november had de gemeenteraad Wassink nog de opdracht gegeven de weg een stuk breder te maken, maar dat besluit legde hij naast zich neer.

Volgens CDA-raadslid Jacqueline van der Vinne moet het wel lukken met 5,80 meter en ze steunde daarmee haar eigen CDA-wethouder Wassink. Net als de PvdA-fractie.

De fractie van Morgen wilde alleen met het voorstel van de smalle Groenloseweg akkoord gaan als er een totaal verkeerscirculatieplan komt voor Winterswijk. ,,We zijn het gepruts met postzegelplannen zat’’, aldus André van Nijkerken. Die toezegging van een verkeerscirculatieplan kreeg hij van wethouder Wassink.

Wat er nu met de Groenloseweg gaat gebeuren is onbekend. De weg heeft dringend onderhoud nodig. Of dat nu wordt opgepakt, vooruitlopend op de herinrichting naar 30 kilometerweg, is aan het college.

Volledig scherm Wethouder Wim Wassink tijdens de raadsvergadering in Winterswijk, waar hij onder vuur lag vanwege de Groenloseweg. © DG