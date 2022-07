1,5 miljoen mensen bezochten de feesten, grenzen aan de stad bereikt

update Puppy Beertje verdwijnt tijdens Vierdaag­sen­acht en is later op station Elst gezien: ‘Ik leef in een nachtmer­rie’

NIJMEGEN - De 14 weken oude pup Beertje is in de nacht van donderdag op vrijdag verdwenen tijdens de Vierdaagsefeesten in het centrum van Nijmegen. Baasje Charlotte van Haren (26) heeft de hele nacht tevergeefs gezocht naar de abrikooskleurige poedel. ,,Ik ben ten einde raad.’’

23 juli