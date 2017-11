100-jarige maakt 73 jaar later opnieuw de oversteek: 'Het was een zelfmoordmissie'

NIJMEGEN - ,,Het was een zelfmoordmissie, de Waaloversteek op 20 september 1944’’, vertelde oorlogsveteraan James Megellas (100) woensdag nadat hij in een rolstoel de Sunset March meemaakte.

,,Er was geen uitweg. We konden niet terug. En voor ons lagen Duitsers, die ons beschoten met machinegeweren.’’ Volgens Megellas was De Oversteek een historische militaire operatie die zijn weerga niet kent. Bij de actie in de Tweede Wereldoorlog moesten de twee Waalbruggen veroverd worden op de Duitse bezetter.

Megellas was een van de mannen die met een canvas bootje de Waal over roeiden, met een geweer als peddel. Hij wordt niet moe dat verhaal te vertellen, ook al is hij nu 100 jaar. Bij de laatste grote herdenking in 2014 was hij de enige aanwezige die de toch had meegemaakt. ,,And I'm still here.’’

Musical

Megellas was in Nederland voor de musical Soldaat van Oranje, maar wilde vooral hier naartoe om de Sunset March mee te maken. In 2014 stak hij de Waal al eens over, maar de Sunset March had hij nog niet meegemaakt. Zijn dagprogramma was op de wandeling afgestemd, zodat hij niet te vermoeid aan zou komen.

