100 matrassen voor Oekraïense vluchtelingen, nog 200 meer nodig: ‘We kunnen die mensen niet op een vieze matras laten slapen’

In het gemeentehuis in Beek zullen zo’n 150 vluchtelingen opgevangen worden en in de oude verpleegstersflat De Kentering op het terrein van Dekkerswald nog eens 150. Ze zijn al onderweg, weet André. ,,Vrijdag of zaterdag worden de eersten al verwacht. Die locaties moeten we ook nog inrichten. Er worden lijsten gemaakt en dan gaan wij kijken wat we hebben.”