15 en 16 jaar cel voor doodschieten broers in café Malvert

De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat zij in mei 2016 samen twee mannen in een Nijmeegs café hebben doodgeschoten. Tegen de broers waren gevangenisstraffen geëist van 15 en 17 jaar.

De kroegbaas van café Istanbul in het Nijmeegse winkelcentrum Malvert werd veroordeeld tot een maximumstraf van 6 maanden cel. Tegen hem was ook 6 maanden geëist omdat hij na de schietpartij sporen heeft weggemaakt door de opnamerecorder met de bewakingsbeelden in het Maas-Waalkanaal te dumpen. De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij na de schietpartij terugkeerde om de opnamerecorder en de gokkasten op te halen. ,,Hij moet daarbij over de levenloze lichamen zijn heengestapt.’’

De drie verdachten waren bij de uitspraak niet aanwezig. Wel is inmiddels duidelijk dat ze in hoger beroep gaan.

Malvert

De broers Othman en Najim Echarqui werden maandag 9 mei 2016 bij een schietpartij in café Istanbul in het Nijmeegs winkelcentrum Malvert doodgeschoten.

Ongewapend

In het kleine café werden in amper 20 seconden met drie wapens 22 kogels afgevuurd. De vuurwapens zijn weggegooid en niet teruggevonden. De 38-jarige Björn D. heeft altijd gezegd niet te hebben geschoten. Hij kwam ongewapend naar het café. Hij stelt dat zijn broer hem het leven heeft gered. Gjordan (44) zegt dat hij uit noodweer is gaan schieten. Beide broers vroegen om vrijspraak.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Björn wel degelijk geschoten. De rechtbank deelt die lezing. De rechters vinden ook dat er geen sprake is van zelfverdediging. Gjordan is als eerste begonnen met schieten. ,,Nog voordat Najim zijn wapen had getrokken.’’

Bedreigd