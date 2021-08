16-jarige jongen met hoogwerker van brandweer uit hoogspanningsmast gehaald in Malden

Volgens een woordvoerder van de brandweer was de jongen in verwarde toestand naar boven geklommen. Hij zou niet echt de intentie hebben gehad zich naar beneden te storten. Door de locatie van de hoogspanningsmast tegenover Wegrestaurant Malden langs de A73 hebben veel mensen de inzet van de hulpdiensten gezien.



Het lukte om de jongen naar beneden te praten doordat een vertrouwenspersoon van de knul mee naar boven was gegaan in de hoogwerker van de brandweer. Die ontfermde zich bij aankomst in het weiland ook over de jongen en heeft hem mee naar huis genomen.