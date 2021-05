160 studenten en medewerkers Radboud melden zich voor buitenkansje coronavaccin

Wethouder Vergunst na ophef: er komt tóch een stadspei­ling over bouwen op Veur-Lent

27 mei NIJMEGEN - Er komt definitief een stadspeiling over de vraag of en hoe er gebouwd moet worden op stadseiland. Wethouder Noël Vergunst kreeg deze week de rechtstreekse vraag van een groot deel van de politieke partijen: ‘De raad heeft zich duidelijk uitgesproken over een peiling, is het college bereid om deze alsnog uit te voeren?’ Vergunst antwoordde daar volmondig ‘ja’ op.