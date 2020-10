20 jaar Marikenstraat: Gedurfde ‘koopgoot’ helpt Nijmegen erbovenop

Stevens­kerk, Waagh, of uw eigen huis: wat is het favoriete gebouw van Nijmegen?

12:39 NIJMEGEN - Stevenskerk, station of tóch gewoon het eigen huis? Wat is uw Nijmeegse lievelingsgebouw? Nijmegenaren en oud-Nijmegenaren mogen zich in woord en beeld uitleven over hun favoriete gebouw van de stad. De beloning: een plaats in een boek.