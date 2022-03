26 naoorlogse gebouwen en kunstwerken in Nijmegen krijgen beschermde status

Voorbeelden hiervan zijn het Centraal Station en de kerk in de Molenstraat. Naast bescherming zet de gemeente in op bewustwording. Alle eigenaren van panden met daaraan kunst uit de wederopbouwperiode ontvangen een brief over het belang van dit erfgoed en hoe dit te behouden.

Spaarvarkentjes

Na de oorlog werd het verwoeste Nijmegen in rap tempo en vol optimisme opnieuw opgebouwd. Het stadsbestuur uit die tijd wilde vooral het centrum moderniseren en verfraaien na de grauwe oorlogsjaren. Bij de nieuwbouw was daarom volop ruimte voor kunst.

Denk hierbij aan reliëfs of plastieken aan de gevel, glaskunstwerken en mozaïeken. De kunstwerken geven vaak informatie over de functie van het gebouw, zoals de twee spaarvarkentjes aan de achterzijde van het voormalig bankgebouw aan het Mariënburg, dat nu een sushirestaurant is.

Geruisloze verdwijning

Veel kunst uit de periode 1940-1990 die aan gebouwen is gebonden in Nijmegen, is te vinden aan winkels, schoolgebouwen en kerken. Van de ongeveer 300 naoorlogse kunstwerken is al bijna de helft verdwenen. Vaak gaan ze verloren bij een verbouwing of herontwikkeling, omdat de waarde of betekenis ervan onbekend is.

Van de nog ongeveer 150 overgebleven werken heeft een deel de status van monument. Maar zo’n 100 nog bestaande kunstwerken zijn niet beschermd en verdienen daarom extra aandacht zodat ze niet geruisloos verdwijnen.

De gemeente wil 26 wederopbouwpanden in de binnenstad, vaak met een bijbehorend kunstwerk, de monumentenstatus geven. Deze procedure is onderdeel van het programma ‘Nijmeegs erfgoed beschermd’. De gemeente wil de monumenten niet alleen beschermen, maar ook beter onder de aandacht brengen. Niet alleen bij eigenaren maar ook bij inwoners en bezoekers van de stad.

Voorportaal van de Molenstraatkerk. © Gemeente Nijmegen