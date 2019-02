45 appartementen op plek van voormalige garage Vos aan de Mariënburgsestraat

Ruim een jaar geleden, op 10 februari, sloot garage Vos officieel de deuren met een receptie voor de trouwe Nijmeegse clientèle in de garage, na een bestaan sinds 1933 op die plek aan de Mariënburgstraat. Er was geen opvolger om het autobedrijf over te nemen. Het karakteristieke pand kwam te koop.



Garage Vos was een bekende garage in Nijmegen. De garage is destijds gebouwd in opdracht van H. De Vos, getekend door de Nijmeegse architect Ten Have en gebouwd door aannemer Molenaar. Het pand maakte deel uit van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en ligt in het door het rijk aangewezen Nationaal Wederopbouwgebied, aldus makelaarskantoor Strijbosch Thunnissen. Die gaat de 45 appartementen aan de man brengen. De appartementen zijn tussen de 30 en 70 vierkante meter groot.