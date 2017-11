50 miljoen mensen keken naar de YouTube-filmpjes van deze kapper

Ook veel zieke mensen, of mensen die moeite hebben met slapen kijken zijn filmpjes, weet hij uit de reacties. ,,Daar worden ze rustig van. Dat helpt, leidt af van de pijn. En er is 's nachts niets op tv dan van die meiden die je iets willen verkopen.'' In Nijmegen is hij vooral bekend vanwege zijn kleurrijke kapsels, zoals de felgekleurde regenboog-mohawk van de onlangs overleden skater Kay.



,,Het is mijn handtekening. Hoewel ik naturel eigenlijk het mooist vind. Als je van de kapper komt, moet je niet kunnen zien dat iemand aan je haar heeft gezeten'', vindt hij. ,,Maar kleurrijk betekent technisch werken, dat is als kapper interessanter, meer een uitdaging.'' Dat doet het goed, in elk geval in Nijmegen. Wie nu een afspraak wil maken, kan pas in 2018 terecht. ,,Ik ben tot na oud en nieuw volgeboekt.''