500 man in een dampende hal tijdens Schlagerfestival: het is ‘gewoon’ weer carnaval in Groesbeek

Het is bijzonder hoe snel drukte na corona weer went. Al ver vóór je de bovenzaal van de Groesbeekse bar dancing De Hoeve zaterdagavond binnen bent, doet de typische (bier)feestlucht vertrouwd aan en is het alsof de geluiden van carnaval nooit weg zijn geweest. En wat lekker, die opgeluchte menigte die bovenaan de trap in feestkleding en op elkaar gepakt met bekers bier naar het podium staat gekeerd, waarop schlagergroepen als Enne lollige trop, Kölsche jungs en Aarm Snuutje zich de longen uit het lijf zingen.

Quote Weer je vrienden zien, de gemeen­schaps­zin van carnaval. Daar raak ik echt ontroerd van. Theo Eikhout, zanger van Zakko

,,Ik heb nu al tranen in mijn ogen”, schreeuwt zanger Theo Eikhout van de groep Zakko boven het gedruis uit. ,,Weer je vrienden zien, de gemeenschapszin van carnaval. Daar raak ik echt ontroerd van.” In zijn wielrenpakje - ze brengen straks het lied Knije, zeg maar stoempen op zijn Hollands - komt er meteen een grap achteraan: ,,Maar het scheelde vorig jaar wel geld, hè.”

Sporthal

‘Slechts’ vijfhonderd mensen mogen er deze zaterdag naar het Schlagerfestival. Dat is maar een fractie van de dik 1800 die er normaal in sporthal Heuvelland komen. De kleine 250 artiesten mogen allemaal één gast meenemen, zodat het nét volgens de regels kan. Vrijdagavond, bij het feestelijke repeteren, gold hetzelfde regime, net als bij het Nao Pruuve op de zondag.

Amper anderhalve week geleden leek het er nog op dat alleen de artiesten, zittend op een stoel, wat geforceerd mochten meekijken. En daarvóór was het idee dat Omroep Berg en Dal alleen opgenomen videoclipjes zou gaan uitzenden. Alles is dus winst, dit weekend, al keert mede-organisator Henri Janssen volgend jaar toch graag weer naar de sporthal terug. ,,Je wilt toch iedereen erbij hebben. Dit is een tussenoplossing.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet meer schunkelen

Tevreden ziet Janssen (59) dat zich voor de 34ste editie van het festival ook drie nieuwe groepen hebben aangemeld. De jeugd is dan wel niet van het ‘schunkelen’, maar meer van het boemboemboem, maar ze hebben wel de toekomst, wil hij maar zeggen.

De 18-jarige Tim Hofman is van die nieuw generatie en moet zo meteen het podium op met zijn Alles Bé.j èn. De groep kan dan wel jong zijn, één heilig huisje bestormen ze toch maar niet: Alles hoort op zijn Gruusbèks, dus zingen ze van Ieder joar wer. Hij kan kort zijn over zijn rentree in het drukke kroegleven. ,,Dit is top. helemaal geweldig.”

Oudgediende Martijn Schmiermann (Aarm Snuutje) constateert één voordeel aan het op de valreep georganiseerde festijn. ,,Niemand hoeft een podium op te bouwen. Het gaat wel lekker snel, zo.”

Volledig scherm Het publiek bij het Schlagerfestival blijft zich verjongen. © Paul Rapp