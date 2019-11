800.000 euro subsidie voor Nijmeegse game die vallen na beroerte helpt voorkomen

vrijdaginterview Jan Willem van Opstal: pleaser met spijs en zang

13:30 NIJMEGEN - Of je hem nu een koksmuts of een middeleeuwse baret op zet, het past hem. Accordeon, gitaar, piano? Hij bespeelt ze. Oesters of een zesgangenmenu? Hij bereidt het met liefde. Jan Willem van Opstal is theatermaker, muzikant en culinair kleinkunstenaar. Onder meer.