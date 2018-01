Keizer Karelplein meest verkeersonveilige plek van het land

Extreemrechtse groep RVF Nederland houdt spontane actie in Nijmegen

14 januari NIJMEGEN - De extreemrechtste groep RVF Nederland heeft in Nijmegen zaterdagavond naar eigen zeggen met een man of vijftien een spontane protestactie gehouden. Woordvoerder John Willemse wil niet zeggen waar in de stad, of hoe laat deze bijeenkomst gehouden is.