A73 bij Heumen uren dicht na ongeluk met vijf auto's

Cel en tbs voor pedofiel die weer de fout in gaat

20 maart ARNHEM/ NIJMEGEN - De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag een 41-jarige man uit Groesbeek veroordeeld tot 15 maanden cel en tbs voor de verspreiding en bezit van kinderporno. De man, die tot voor kort verbleef in een instelling voor beschermd wonen in Groesbeek, werd in 2009 ook al veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige.