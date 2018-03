Rijstrook A73 vrij na ongeval met vrachtwagen en taxibusje bij Nijmegen

update Brand op Nijmeegs in­du­strie­ter­rein blijkt toch in gebouw begonnen

4 maart NIJMEGEN - Op het industrieterrein Westkanaaldijk in Nijmegen is zondagmiddag brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer dacht in eerste instantie dat deze was begonnen in een vrachtwagen, maar dat bleek na onderzoek niet het geval.