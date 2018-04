Aan schietpartij ging afpersing gezin vooraf

Kamervragen over RIVM-onderzoek naar 'cultureel erfgoed' paasvuren

4 april ENSCHEDE - De CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt (Enschede) en Maurits von Martels (Dalfsen) verbazen zich over de ophef die is ontstaan over de vermeende schadelijke gevolgen van paasvuren en het onderzoek dat het rijksinstituut RIVM er naar instelt. De parlementariërs hebben er Kamervragen over gesteld.