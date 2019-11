Aanpak illegale kamerverhuur Nijmegen faalt

NIJMEGEN - Het Nijmeegse beleid om illegale kamerbewoning aan te pakken, is tot nu toe een papieren tijger. De gemeente schat dat er 2.000 studentenhuizen zonder vergunning verhuurd worden. Een minderheid van 1.300 kamerverhuurders beschikt wel over een vergunning.

Twee jaar na de gemeentelijke belofte om hier iets aan te doen is er nog niet één illegaal pand ontruimd. Volgens advocaten Bart van Hoof en Samuel Vermeulen heeft het stadsbestuur juridisch geen poot om op te staan.



Twee jaar geleden sprak de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens dreigende taal richting kamerverhuurders zonder vergunning. Ze kregen vanaf 1 januari 2018 nog een halfjaar om zich te melden. Daarna zouden boetes volgen. ,,Wie niet tijdig reageert zal het voelen”, zei Tiemens dreigend. ,,Een situatie gedogen, dat doen we niet meer.”

Quote Ik denk dat dat komt omdat de gemeente vreest dat haar huidige beleid bij de rechter geen stand houdt. Bart van Hoof, Advocaat

Tot echte actie kwam het echter nauwelijks, is de ervaring van onder anderen advocaat Bart van Hoof, die meerdere huiseigenaren bijstaat. ,,Ik denk dat dat komt omdat de gemeente vreest dat haar huidige beleid bij de rechter geen stand houdt.”



De gemeente heeft volgens hem de fout gemaakt het te voeren anti-verkameringsbeleid alleen in door het college van B en W vastgelegde beleidsregels vast te leggen. Bij zaken die voor burgers erg ingrijpend zijn, vindt de rechter het essentieel dat het besluit democratisch is genomen, door de gemeenteraad dus.

Gemeente moet schaarste aantonen

Die fout wordt inmiddels door de gemeente hersteld. Maar dan nog begeeft de gemeente zich juridisch op glad ijs, denkt Van Hoof. Ze beroept zich op schaarste op de woningmarkt om te verbieden dat een huis dat geschikt is voor starters verkamerd wordt. Van Hoof: ,,Mijn redenering is: daar kunnen ook zes studenten in en dan heb je meer mensen geholpen. De wet vereist dat je om dergelijke maatregelen te kunnen nemen de schaarste moet aantonen. Het is volgens mij een vrij grote fout van de gemeente dat men dat nalaat.”

Leefbaarheid bevorderen

Bij beschikkingen over vergunningen op basis van de huisvestingswet maakt de gemeente gebruik van een ‘leefbaarheidscriterium’. Is er al veel overlast in een wijk, dan is dat een reden een vergunning te weigeren. Dit kan helemaal niet, denkt advocaat Samuel Vermeulen. ,,De Huisvestingswet is alleen bedoeld om de verdeling van schaarse woonruimte te reguleren en toepassing van deze wet om de leefbaarheid te bevorderen is zelfs door de wetgever expliciet uitgesloten.”

Woningwet is streng