Acht overvallen en berovingen in acht weken in zelfde deel Nijmegen

Nijmeegse broers gaan mogelijk toch in de Bunker tegen Holleeder getuigen

12:45 NIJMEGEN - De Nijmeegse broers Edgar en Pieter van Lent gaan mogelijk toch getuigen tegen Wim Holleeder. ,,We zijn ons aan het beraden’’, zegt Edgar van Lent. De broers gelden als belangrijke getuigen in de liquidatie van John Mieremet, de Amsterdamse crimineel die in 2005 in Thailand werd doodgeschoten. Volgens justitie gebeurde dat in opdracht van Holleeder.