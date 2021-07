Achtung! Bij tanken of ‘einkaufen’ in Duitsland is negatieve coronatest verplicht vanaf dinsdag

Daar zitten we weer op de Nederland­se camping, gevacci­neerd en wel: ‘Niet die Franse hitte, dat is ook best lekker’

25 juli Volgend jaar, dachten we vorig jaar, dan mogen we weer: in de file staan voor de Gotthardtunnel, bakken op de péage, ‘Dubrovnik’ intoetsen op de navigatie, uitwaaien in de Eifel. Maar deze zomer trekken veel Nederlanders opnieuw plan B uit de kast en vieren vakantie in eigen land. Voor de toeristische sector is het een unieke testcase, maar hoe blij zitten wij erbij voor onze tent, ingeënt en al?