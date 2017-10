Actievoerders lijmen ingang omstreden lijkenexpo in Nijmegen dicht

Tivoli zoekt parkeerruimte in bos naast pretpark

11:49 BERG EN DAL - Park Tivoli in Berg en Dal zou meer bezoekers kunnen trekken. Maar die rijden op drukke dagen vaak voorbij: er is te weinig parkeerplek, zegt de directie. Die zoekt nu met gemeente Berg en Dal naar een oplossing. Woensdag was er nog een gesprek.