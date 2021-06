Advocaten telefoonleverancier Danny M.: ‘Van alles bijgesleept om hem als crimineel weg te zetten’

Bruls mocht gezin van Nijmege­naar Danny M. ‘verbannen’, maar niet voorgoed: ‘Ons leven is totaal op z’n kop gezet’

10 december NIJMEGEN - De door zware criminelen bedreigde Danny M. en zijn gezin werden in 2018 terecht uit hun koophuis in de wijk Hegdambroek gezet door burgemeester Bruls. Die wilde daarmee zowel het gezin zelf als de buurt beschermen. Dat heeft de Raad van State, het hoogste rechtscollege in Nederland, geoordeeld. De uitspraak verscheen woensdag.