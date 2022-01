Afghanen uit Heumensoord mochten maar 20 kilo bagage meenemen bij verhuizing: ‘Onwenselijk', zegt staatssecretaris

Het gaat om een antwoord van de nieuwe staatssecretaris Eric van den Burg (VVD) op Kamervragen van Kati Piri (PvdA). Zij reageerde verontwaardigd, toen ze hoorde over de verhuizing van de duizend Afghaanse evacués vanuit Heumensoord naar opvanglocaties in de rest van het land . Bij de verhuizing mochten ze maximaal 20 kilo bagage meenemen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Bagage die vaak bestond uit spullen die werden verzameld door vrijwilligers: de meeste Afghanen mochten bij hun vlucht niets meenemen.

‘COA probeert maatwerk te leveren’

In de tussentijd vertrokken honderden Afghanen uit Heumensoord. Het kamp wordt na deze maand afgebroken. Inmiddels is er een nieuw kabinet met een nieuwe staatssecretaris, Eric van den Burg. Die noemt de situatie rond de bagage onwenselijk. Er is maar beperkte opslagruimte beschikbaar, schrijft hij.

Kamervragen over Heumensoord: dit is het antwoord

‘Op dit moment worden duizenden mensen op tijdelijke locaties opgevangen, meestal voor een kortere periode, waardoor het kan voorkomen dat zij vaker moeten verhuizen. Ook kan het voorkomen dat tijdens het vervoer of op de opvanglocatie in beperkte mate opslagruimte beschikbaar is.

Deze situatie is onwenselijk en het COA streeft naar meer structurele opvang waar bewoners langer kunnen verblijven. In de tussentijd zet COA alles in het werk om de bewoners zo goed mogelijk op te vangen en reisbewegingen tussen verschillende opvanglocaties zo veel mogelijk te beperken. Waar mogelijk wordt door COA geprobeerd maatwerk te leveren als het gaat om het meenemen van bagage, bijvoorbeeld door het inhuren van aanvullend vervoer of door het opslaan van de spullen die niet direct kunnen worden meeverhuisd.

Dit laat onverlet dat er situaties kunnen voorkomen waarbij dit niet mogelijk is en aan bewoners wordt gevraagd om spullen achter te laten dan wel door te geven aan andere bewoners van noodopvanglocaties.

Het COA stelt alles in het werk om ook op tijdelijke locaties zo veel mogelijk de mate van opvang en begeleiding te bieden zoals die ook op reguliere locaties wordt geboden. De IND beslist daarnaast voortvarend in de procedures van de evacuees. De evacuees krijgen daarmee snel duidelijkheid over hun verblijfstatus en daarmee hun toekomst. Wanneer zij een asielvergunning hebben gekregen, voert het COA een huisvestingsgesprek, ook op de noodopvanglocaties.