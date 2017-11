Afrika Museum investeert 1,5 miljoen in vernieuwing

BERG EN DAL - Het Afrika Museum in Berg en Dal wordt de komende drie jaar vernieuwd. Alles komt aan bod: buiten, binnen en het restaurant. Het werk gaat in fasen zodat het museum niet dicht hoeft. Het is een investering van 1,5 tot 2 miljoen, aldus directeur Stijn Schoonderwoerd.

,,De Raad van Toezicht heeft het plan inmiddels goedgekeurd'', zegt Schoonderwoerd. ,,Nu kunnen we het definitieve ontwerp maken met artist impressions en een werkplan.''

De modernisering wordt grotendeels gefinancierd uit eigen middelen. Daarnaast wil het museum subsidies verwerven bij particuliere fondsen. Schoonderwoerd: ,,Je moet iets laten zien, voordat je iets kunt aanvragen. Zodra we de concrete plannen hebben uitgewerkt, gaan we sponsors zoeken.''

Wereldculturen

Het Afrika Museum is deel van een groter geheel. Sinds 2014 vormt het samen met het Tropenmuseum in Amsterdam en Museum Volkenkunde in Leiden het Nationaal Museum van Wereldculturen. De landelijke Raad voor Cultuur slaat deze organisatie hoog aan en heeft dit in 2016 beloond met een jaarlijkse subsidie van 10 miljoen tot 2021. Vanwege de kwaliteit en omdat de drie musea zich richten op thema's die alle mensen delen.

Hedendaags

Het buitenmuseum blijft bestaan in zijn huidige vorm, aldus Schoonderwoerd. ,,De traditionele huizen zijn er niet veel veranderd maar het leven wel. In Mali en Ghana hebben ze ook schotelantennes, platte tv's en mobiele telefoons. Het stedelijk leven neemt een vlucht. We willen het hedendaagse leven laten zien en niet zoals het vroeger was.''

Het binnenmuseum krijgt een nieuwe inrichting. De topstukken blijven maar de presentatie wordt meer van deze tijd. Aangevuld met cultuuruitingen van het stedelijke, moderne Afrika.

Tot slot is ook de horeca toe aan vernieuwing. Het huidige café is buiten het museum en de inrichting is gedateerd. ,,We willen een museumcafé binnenshuis'', zegt Schoonderwoerd.