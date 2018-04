Afscheid van 'Mister Gelderlander' Rob Jaspers

Uit wat voor een nest komt je?

,,We waren een katholiek middenstandsgezin. Thuis was het altijd werken, werken en werken. We hadden een lunchroom in het centrum van Maastricht en een banketbakkerszaak onder aan de Sint Pietersberg. We verkochten patisserie en luxe broodjes, ook op zondag. Iedereen hielp mee. Ik moest de platen schuren waarop de vlaaien gebakken waren en bestellingen bezorgen met een kist op de fiets. En de telefoon aannemen, ik ken zelfs het nummer nog uit mijn hoofd: 12180. Ik zie onze woonkamer vol staan met kisten vol banketletters aan het eind van het jaar. Voor Sfinx Keramiek regelden we de kerstpakketten en daar werkten 1500 mensen. Mijn vader heeft lang doorgewerkt, ook na zijn pensionering. Hij wilde niet stoppen, vanwege mijn moeder. Die vond het heerlijk om mensen te ontmoeten. Nadat de zaak was gestopt, werd ze vrij snel ziek. Depressief, dement. Daar heb ik over nagedacht. Gebeurt dat ook met mij? Ik vond mijn werk ook zo vreselijk leuk. Ik moet zorgen dat ik bezig blijf.''

Volledig scherm De banketbakkerszoon werd journalist, de Maastrichtenaar werd Nijmegenaar. © Bert Beelen

Hoe kwam je bij de studie geografie terecht?

,,Mijn vader begeleidde ons allemaal met de keuze voor de studie. Hij was zelf intelligent, zat op de hbs, maar moest op zijn 14de al gaan werken. Dat wilde hij voor zijn eigen kinderen anders. Hij vond dat ik sociologie in Utrecht moest doen, maar als daad van rebellie koos ik voor geografie in Nijmegen. Ik vond aardrijkskunde leuk. Ik heb alles keurig binnen de tijd gehaald, maar heb nooit een afstudeerscriptie geschreven. Ik haalde mijn onderwijsbevoegdheid en ging les geven.''

Maar je werd journalist!

Quote Ik herinner me één vraag: bent u katholiek? Rob Jaspers ,,Na het eerste jaar als docent werd ik werkloos en zag een advertentie waarin een leerling-journalist voor het Brabants Dagblad werd gevraagd. Ik herinner me één vraag: bent u katholiek? Ik antwoordde: 'Mijn vader heeft voor de KVP in de gemeenteraad gezeten'. Dat was genoeg. In een paar maanden tijd leerde ik ontzettend veel. Ik moest meteen naar de gemeenteraad van Ravenstein waar ik niemand kende. En na een grote brand bij een chemiebedrijf in Oss wist ik na zestien zinnen niet meer wat ik moest opschrijven. Maar het moest de opening van de krant worden. Ik werd teruggestuurd om nieuwe vragen te stellen. Toen ik een halfjaar later naar Den Bosch moest verhuizen, weigerde ik. Zo kwam ik bij De Gelderlander terecht.''

Waarom wilde je niet naar Den Bosch?

,,Ik had Els leren kennen. Die werkte op een school in Boxmeer, nog steeds trouwens, en ze wilde niet verhuizen. Ik was haar tegengekomen toen ik docent was. Ik paste op de kinderen van mijn broer die aan de Heijdenrijckstraat woonde. Els belde aan, omdat ze dacht dat ze daar haar vriendin zou kunnen vinden. Dat was niet zo, maar kort daarna hadden we ons eerste afspraakje. Ze kwam uit Cuijk en kende de stad niet zo goed. Daarom sprak ze af bij Old Dutch in de Burchtstraat, zo'n ouderwets café. Daar gingen we niet naar binnen, maar waar wel? Ik weet het niet meer. Ik weet nog wel waar ons eerste etentje was: bij de chinees die toen naast bioscoop Carolus op Plein 1944 zat. We woonden al na een paar maanden samen. We zochten allebei woonruimte en bij een vriend aan de Vermeerstraat kwam een etage leeg. Hij zei: jullie moeten de hele verdieping nemen, dan besparen jullie geld. Ik geef toe: dat was niet zo romantisch. Ze was mijn eerste echte vriendin. Ik had een tijdje met een Française geschreven die ik op een camping had ontmoet. Toen heb ik wel goed Frans geleerd.''

Beschrijf de eerste jaren op de stadsredactie eens.

,,Ik begon met speciale projecten, een ouderenserie bijvoorbeeld. Dat mondde uit in een bijlage en een symposium in de Vereeniging. Dat was dus veel meer dan alleen een verhaal maken. Later kwam de vuilegrondaffaire. Ik ontdekte dat er bij de gemeente gelegitimeerd gerommeld werd bij de transporten van vervuilde grond. Om geld te besparen en het tempo voor de woningbouw op te voeren. Zo is er gebouwd op vervuilde grond. Er zijn verhalen bekend dat ambtenaren monsters namen uit bloembakken om de schonegrondverklaring te krijgen. Burgemeester Ed d'Hondt schreef toen zelfs een brief aan hoofdredacteur Henk Kuyt waarin hij vroeg me te ontslaan. Maar die schreef een brief terug: héél scherp. Bij zijn afscheid noemde d'Hondt me een goed journalist.''

Hoe lang volg je de Nijmeegse politiek al?

Quote Ik klink misschien als een oude lul, maar ik vond de raadsleden toen veel authentie­ker Rob Jaspers ,,Zo'n dertig jaar, met uitzondering van de vijf jaar dat ik chef was. Ik klink misschien als een oude lul, maar ik vond de raadsleden toen veel authentieker. Ze vertolkten het geluid van de straat, al werd er toen ook veel langer gepraat. Besluiten waren nog niet voorgekookt. Bij commissievergaderingen kwamen ze aan het einde soms tot verrassende uitkomsten. En ik merk dat het collectief geheugen weg is: hoe ontwikkelingen zijn gegaan. In de eerste tekeningen van de Waalsprong waren alle boomgaarden en andere fraaie elementen allemaal weggepoetst. Later werd dat hersteld. De traagheid is het geluk van de Waalsprong geweest.''

Als verslaggever was je betrokken bij de stad en naast de krant actief. Zo werd je ook Nijmegenaar van het Jaar in 2014. Noem eens de vijf activiteiten die het meest in het oog springen.

,,1. Voor de herinrichting van Plein 1944 hebben we architecten uitgedaagd en een expositie in het oude pand van Dekker van de Vegt verzorgd.

2. Na de perestrojka voelde ik me als Kuifje in Rusland bij de stedenband met Pskov. Ik heb daar een krant mee opgezet, Russische journalisten begeleid en oude faxapparaten gebracht.

3. Een kleine zeshonderd Waaltochten met de Pannenkoekenboot om de ontwikkelingen rond de nevengeul te volgen. We hebben zo'n 50.000 mensen aan boord gehad.

4. Het Nieuwscafé heb ik zo'n veertien jaar gedaan en op het laatst kwamen er altijd tachtig tot honderd mensen. Op 18 mei is de laatste.

5. Nijmegen 2000 jaar. Als Maastrichtenaar heb ik nog wel proberen te bewijzen dat Nijmegen niet de oudste stad is, maar dat is niet gelukt. Het was geen elitefeestje, er waren zo'n dertig wijkfestivals.''

En nu?

,,Niet stilzitten, door wijken blijven wandelen, verhalen schrijven. Ik moet in beweging blijven. Maar wel in alle rust. Ik was vaak gestrest. Ik stelde geen grenzen. Els en de kinderen hebben me vaak moeten corrigeren. Soms werd ik boos op iemand, maar dat was nooit persoonlijk. Ik vergeet snel en daarna werden we vaak goede vrienden. Door me zo te uiten, heb ik geen maagzweer gekregen.''