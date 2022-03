Afsluitingen Stevensloop verrasten buurt, maar er stonden borden en 20.000 mensen kregen een brief

Chaos in de Beneden­stad: automobi­lis­ten kunnen niet weg vanwege afzettin­gen Stevens­loop

NIJMEGEN - Tientallen automobilisten hebben zich zondag vastgereden in de Benedenstad. Na 12.00 uur waren alle in- en uitgangen van de wijk aan de Waal voor enkele uren afgesloten, vanwege de passerende deelnemers aan de Stevensloop. Bestuurders, bezoekers en bewoners, die hun auto voor die tijd in de Benedenstad hadden geparkeerd, konden geen kant meer op.

20 maart