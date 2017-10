Afvalberg in de ruimte is bloedlink en Anne (28) uit Wijchen weet er alles van

Domino

Waar aarde en zee grotendeels aan landen toebehoren, is de ruimte van de internationale gemeenschap als geheel, zonder territoriale scheiding. Ondertussen zweven er wel levensgevaarlijke oude satellieten en brokstukken in een baan om de aarde.



Sinds de lancering van de Spoetnik I (de allereerste satelliet) in 1957 zijn het er honderden geweest en deze satellieten blijven daar voor altijd. Dat geldt ook voor rakettrappen of materiaal dat tijdens ruimtemissies verloren is gegaan, legt Klein Entink uit. ,,Alles wat in een baan om de aarde zweeft en geen functie meer heeft, noemen we ruimteafval. Het is zo'n gevaar, dat sommige wetenschappers denken dat de aarde een geïsoleerde planeet kan worden, doordat het te gevaarlijk wordt om door al dat puin heen te komen. Er zou een domino-effect kunnen ontstaan, als twee grote satellieten tegen elkaar botsen, versplinteren en die stukken vervolgens ook weer tegen ander ruimteafval ketsen.’’