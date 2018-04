Agenten hebben geen tijd om boeven te vangen, Bruls wil meer blauw

Video Duizenden mensen op zoek naar tweede­hands spullen in Goffert­park

27 april NIJMEGEN - De jaarlijkse vrijmarkt in het Goffertpark in Nijmegen trekt op Koningsdag weer veel bezoekers. In de loop van de ochtend werd het snel druk; duizenden mensen schuifelden langs de honderden verkooppunten met tweedehands spullen.