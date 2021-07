Agenten maken einde aan achtervolging in Nijmegen door verdachte met taser te verlammen

De bestuurder negeerde even daarvoor een stopteken van agenten in de Nijmeegse wijk Wolfskuil. Er volgde een achtervolging door de wijk. In de Korenbloemstraat reed de man een paar paaltjes omver en knalde hij op twee geparkeerde auto’s.



De automobilist is aangehouden. De bijrijder hoefde niet mee naar het politiebureau. De auto van de verdachte is door een berger afgevoerd.