Agenten volgen met aangeefster in politiebus haar gestolen fiets (met gps) en houden de dief aan

De eigenares van de fiets sprak twee agenten op de parkeerplaats voor het politiebureau in Nijmegen aan. ‘De vrouw vertelt ons dat haar fiets is gestolen maar ‘gelukkig’ is haar fiets met een GPS tracker uitgerust! Mijn collega en ik hebben één seconde nodig om te beslissen dat we met de vrouw de dienstauto in stappen om op jacht te gaan’, laten de agenten op hun Instagramaccount weten.