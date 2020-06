Airport Weeze vraagt 6 miljoen euro steun om coronacrisis te kunnen overleven

Airport Weeze draait momenteel een miljoen euro omzet minder per maand. De vliegtuigen staan door de coronacrisis aan de grond en ook de andere inkomstenbronnen van de luchthaven van de Ubbergse vastgoedondernemer Herman Buurman zijn opgedroogd.



In 2019 draaide de luchthaven, zo blijkt uit een nota die recent in bestuurlijk Kleef (Kreis Kleve) werd besproken, nog tamelijk goed. Weliswaar kwamen er minder passagiers - maar nog altijd 1,3 miljoen, waarvan 40 procent uit Nederland - naar Weeze. Minder, omdat Ryanair een aantal vluchten overhevelde naar Düsseldorf. Maar de andere inkomstenbronnen van de luchthaven zorgden voor compensatie.