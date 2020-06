Al 132 boetes door zero tolerance-beleid Waalkade: ‘Laten zien wie hier echt de baas is’

Het virus en ik Langzaam komen er weer wat mensen naar het terras: ‘Een béétje een stijgende lijn in het aantal gasten’

16 juni NIJMEGEN - ‘We zijn bevrijd. Dat was het gevoel voor gasten en medewerkers op die tweede pinksterdag toen de horeca weer open mocht. Een aantal mensen stond al voor twaalf uur in de rij voor het terras van De Hemel, onder wie de achterbuurvrouw die na maanden heel veel zin had in een kopje koffie en daarna een lekker biertje op het terras.