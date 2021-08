Al bijna anderhalf jaar is het er doodstil, maar komt er nu weer leven in de omstreden ‘gluursauna’ in Nederasselt?

Column Annemarie Haverkamp Het wordt nooit meer zo fijn als in Winters­wijk

30 juli Met mijn Heidi-koffertje in de hand stapte ik in de trein. Mijn moeder liep mee. In de wagon vroeg ze een willekeurige meneer of mevrouw met een betrouwbaar gezicht of die erop wilde letten dat ik in Winterswijk uitstapte. Ging altijd goed. Mama zwaaide me uit op het perron.