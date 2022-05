Al vier generaties ‘Mart’ verkopen schoenen, met liefde voor het vak

Ik loop een chic ingerichte winkel door naar boven, tussen de stellingkasten met voorraad naar een kantoortje met een groot raam, dat uitkijkt op Plein 1944. De complimenten over het gebouw wuift Mart van de Ven weg. ,,De Waag, dat is een mooi gebouw, daarvoor komen de mensen naar een stad, niet voor deze naoorlogse herbouw. Dat is alleen interessant voor stedenbouwkundigen en architecten.”



In 1956 is de opa van Mart begonnen met deze schoenenwinkel. Er volgden meerdere filialen in het land. Opa reed daardoor stad en land af en uiteindelijk ging hij zich vestigen in Eindhoven, Arnhem en Nijmegen.