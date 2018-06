Al zes doden dit jaar in de 'gevaarlijkste rivier van Nederland'

BRAKEL/NIJMEGEN/TIEL - Een 47-jarige man die een vrouw wilde redden in de Waal, overleefde het zaterdag zelf niet in Tiel. Met man en macht is zaterdag tot diep in de nacht gezocht naar de recreant. Tevergeefs. De man is de zesde die dit jaar dood is aangetroffen in het kolkende water van de rivier, die bekendstaat als de gevaarlijkste van Nederland.