Alle warmterecords verbroken, dit betekent het voor de zomer

Het mysterie van de verdwenen Blauwe Steen in de Burch­straat in Nijmegen

17:57 NIJMEGEN - Hij is weg, de Blauwe Steen op de kruising Burchtstraat-Broerstraat-Grotestraat. Het blok natuursteen is uit het wegdek gehaald en er liggen nu gewone straatstenen voor in de plaats. Het moet in de loop van maandag gebeurd zijn, want ’s ochtends lag de steen er nog.