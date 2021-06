Alleen metamorfose van De Goffert kan NEC redden van de ondergang; maar hoe dan?

1: Stadionplannen? Wat wil NEC ook alweer?

Twee dingen. Eén: NEC wil het Goffertstadion terugkopen van de gemeente Nijmegen, moderniseren en uitbouwen. Zou wordt gedacht aan een extra verdieping op het hoofdgebouw, meer business-seats en een vergroting van de bezoekerscapaciteit: van 12.500 naar 15.000 of 16.000 stoelen.



Onderdeel twee: de directe omgeving van het stadion bebouwen. Binnen de huidige perceelsgrenzen. Die komen overeen met de contouren van de oude, grotere Goffert (met wielerbaan). Denk aan woningen - onder meer sociale huurwoningen en woningen voor studenten en expats.



Want juist daaraan is behoefte in de stad. Volgens insiders circuleert er een recente maquette die voorziet in wel 220 huizen, maar NEC-directeur Wilco van Schaik wil geen aantallen noemen.



Kern van het NEC-stadionplan, dat deze week ook is gepresenteerd aan burgemeester en wethouders: een plek creëren waar niet slechts eens in de 14 dagen (bij thuiswedstrijden) leven in de brouwerij is, maar 24/7. Dankzij een ‘bundeling van functies’: wonen, sportvoorzieningen, (para)medische voorzieningen, recreatieve voorzieningen. Of, in de woorden van Van Schaik: ,,Een hotspot waar de hele stad wat aan heeft.”



2: Waar hebben we dat vaker gehoord?

Zoals FC Barcelona's slogan ‘més que un club’ luidt, wil ook NEC méér dan een voetbalclub zijn, een maatschappelijke rol in de stad vervullen. Die filosofie komt tot uitdrukking in de werktitel voor het nieuwe stadionplan: Volksparkstadion De Goffert. Overigens circuleerden er in 2001 al stadionplannen waarbij de maatschappelijk rol van de club het uitgangspunt was.