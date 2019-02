'Alleen verpleegkundigen ontslaan? Best vreemd'

Politiecij­fers: veel meer meldingen over­last verwarde personen in Berg en Dal

8:40 BERG EN DAL - Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen in Berg en Dal is vorig jaar flink toegenomen. De politie registreerde in de gemeente 215 incidenten met verwarde of overspannen mensen. In 2017 waren dat er nog 166. In 2014 ‘slechts’ 91.